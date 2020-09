Tavernola, da lunedì lavori su via Borromini. Attenzione alla viabilità

A partire da lunedì 28 settembre, lavori in corso su via Borromini a Tavernola per la sostituzione della rete dell’acquedotto.

Per tutta la durata degli interventi, che dovrebbero concludersi entro il 15 dicembre, lungo la via verrà attivato il senso unico alternato regolato da semaforo mobile.

Inoltre, in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni, in particolare con le vie Conciliazione, Brennero, Friuli, Adamello ed Asiago, il traffico verrà regolato mediante movieri. Nel caso in cui i lavori dovessero interessare una corsia delle vie Asiago e Conciliazione, il restringimento della carreggiata e la regolamentazione del traffico a senso unico alternato verrà attuato in orario notturno.

