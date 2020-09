Nessun Dorma: stasera su Etv il confronto Fiano (Pd)-Borghi (Lega)

Il risultato delle elezioni regionali e amministrative, l’esito del referendum costituzionale.

L’ultima tornata elettorale ha fornito spunti politici interessanti.

A partire dalle regionali, con quel pareggio 3 a 3: Veneto, Liguria e Marche al centrodestra, Toscana, Campania e Puglia al centrosinistra, mentre in Val d’Aosta, che fa storia a sé, la Lega è il primo partito.

Il centrosinistra “ha tenuto”, dicono gli analisti, nel centrodestra l’unico exploit è quello di Fratelli d’Italia mentre il Movimento 5 Stelle, in termini politici, è il grande sconfitto della tornata.

Non lo è, invece, sul terreno del referendum costituzionale. Anzi. Il taglio dei parlamentari, bandiera dei pentastellati, è stato approvato da quasi il 70% dei votanti.

Si confronteranno stasera a Nessun Dorma – il talk show del venerdì di Etv – due esponenti di primo piano di Partito Democratico e Lega.

Per i dem, in studio il deputato milanese Emanuele Fiano, capogruppo in Commissione Affari costituzionali.

Per la Lega, il deputato Claudio Borghi Aquilini, l’economista del Carroccio milanese di nascita ma comasco di adozione.

Due i deputati in collegamento Skype: il valtellinese Mauro Del Barba del Pd e il comasco Giovanni Currò del Movimento 5 Stelle.

Appuntamento con Nessun Dorma su Etv stasera alle 21.20.

