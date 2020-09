Chiusura dei passaggi a livello: Como tagliata in due, mattinata di caos

Il prolungamento dei tempi di chiusura dei passaggi a livello in centro a Como, da sabato l’attivazione del Sistema di Controllo della Marcia del treno nella tratta Como Camerlata – Como Lago, con il raddoppio dei tempi di abbassamento delle sbarre, ha iniziato ha creare disagi al traffico a ridosso del centro città.

Difficoltà che sono proseguite anche nella giornata di domenica, aggravate anche dal manifestarsi di alcune problematiche tecniche, ma non solo: il guasto di un treno ha causato un ulteriore prolungamento della chiusura del passaggio a livello di Como Borghi.

Oggi -lunedì 28 settembre- è il primo giorno lavorativo dall’avvio dell’infrastruttura.

Questa mattina si sono formate lunghe code in viale Cesare Battisti che si sono spinte fin quasi l’intersezione con via Milano.

FerrovieNord, con una nota, ribadisce il proprio impegno a garantire la massima efficienza possibile all’infrastruttura ferroviaria e a minimizzare l’impatto del nuovo sistema, sottolinenado come sia stato realizzato per ragioni di sicurezza in base a quanto previsto dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.

Ma oggi, a dura prova oggi è stata messa anche la pazienza degli utenti delle ferrovie, per lo sciopero indetto dal sindacato O.r.S.A. in Lombardia, dalle 10 alle 18, che ha causato cancellazioni e ritardi alla circolazione ferroviaria.

© Riproduzione riservata