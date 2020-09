Faloppio scontro tra un’auto e una moto, illese le due persone coinvolte

Incidente tra un’auto e una moto nel pomeriggio di oggi a Faloppio, in via Vittorio Veneto. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro, che ha coinvolto un motociclista di 42 anni e una donna di 51 che era alla guida della vettura. Sono intervenute l’automedica e l’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

Fortunatamente, le due persone coinvolte non hanno riportato ferite e non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale.

