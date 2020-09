Le nozze che stanno facendo impazzire i social. Like e storie per raccontare Elettra e Afrojack sposi sul Lago di Como

A due giorni dal fatidico sì, nel mondo del gossip non si fa che parlare delle nozze in riva al Lago di Como tra la cantante Elettra Lamborghini e il dj e produttore musicale, in arte Afrojack.

L’evento, celebrato a Villa Balbiano di Ossuccio, sta facendo il giro del mondo ed è stato ripreso da numerose testate giornalistiche nazionali e non.

Tra cambi d’abito, il wedding planner della tv, Enzo Miccio, ospiti vip e festa animata da musica e colleghi d’eccezione come Giusy Ferreri, non si parla che del matrimonio, e di conseguenza anche della location comasca. Grazie ai social media, Instagram in particolare, video e foto sono ovunque.

