Sono 1.687 i nuovi positivi oggi in Lombardia. Il minor numero di nuovi casi non deve però indurre a pensare a un calo di contagi rispetto ai giorni scorsi, perché storicamente nel fine settimana i tamponi processati sono sempre meno rispetto a quelli dei giorni feriali. Inoltre, dato preoccupante, aumenta il rapporto tra test effettuati e nuovi positivi, oggi all’11,5%. A Como sono 31 i casi in più in 24 ore.

I tamponi processati, 14.577, sono la metà rispetto a quelli registrati ieri. Dei 1.687 nuovi casi, 111 risultano debolmente positivi e 12 sono emersi a seguito di test sierologico. I guariti e dimessi sono 341 in più, per un totale di 86.738 dall’inizio della pandemia.

Continua a crescere il numero dei ricoverati negli ospedali lombardi. Sono 3 in più i pazienti in Terapia Intensiva, complessivamente 113, mentre arrivano a 1.136 i pazienti Covid ricoverati negli altri reparti, 71 in più rispetto a ieri.

I nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 6 e salgono così a 17.084 i lombardi che hanno perso la vita a causa del virus dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 814, di cui 436 a Milano città;

Bergamo: 23;

Brescia: 39;

Como: 31;

Cremona: 50;

Lecco: 36;

Lodi: 48;

Mantova: 13;

Monza e Brianza: 265;

Pavia: 70;

Sondrio: 17;

Varese: 206.