Lo anticipa il presidente della Regione Lombardia Fontana sia su Twitter che su Facebook. «Grazie ai sacrifici dei lombardi, apprezzati i dati epidemiologici, ora siamo in zona arancione e potremo riaprire gli esercizi commerciali. A breve la decisione del Governo». L’ufficialità è arrivata dopo giorni di continue trattative, definizione di possibili scenari e polemiche. I dati segnalavano una situazione in lieve miglioramento. Il quadro resta però, come indicato dal ministero, delicato. Di seguito il tweet del governatore: