Iniziano domani, sabato 3 luglio, i saldi a Como e in Lombardia. Ogni famiglia italiana – si stima – spenderà in media 171 euro per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro.

“Per più di un anno il commercio ha subito una drastica frenata nei consumi a causa dei lockdown e delle restrizioni imposte dalla pandemia – spiega Marco Cassina, presidente del Gruppo Moda di Confcommercio Como – Oggi la gente ha voglia e bisogno di normalità e svago. L’avvio dei saldi offre numerose opportunità di acquistare con condizioni vantaggiose aggiungendo il piacere di poter scambiare due chiacchiere ed essere assistito e accompagnato all’acquisto più adatto alle sue esigenze”.

Confcommercio rilancia la campagna “Saldi Chiari e Sicuri”, per comunicare la possibilità di acquisti sicuri in tutti i negozi associati del territorio.

Le attività aderenti all’iniziativa sono riconoscibili dalla locandina esposta in vetrina che riporta i principi di base per lo svolgimento delle svendite in piea sicurezza.