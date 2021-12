Parla di “prestazione positiva ” il coach Francesco Bernasconi riferendosi alla partita contro il Napocolor DVB. Match che però si è chiuso con una sconfitta per 3-1 per la seconda formazione del Pool Libertas, che milita in serie C di pallavolo. “Ci manca un po’ più di lucidità nel finale di set” continua l’allenatore della squadra canturina.

“C’è rammarico per la gestione del finale del secondo parziale: abbiamo concesso tre errori negli ultimi punti che hanno permesso a Desio di riportare la gara in parità. Nella nostra categoria non basta giocare bene, ma conta molto non concedere degli errori banali nei momenti decisivi della gara. Anche nel terzo abbiamo fatto una buona prestazione, ma nel momento centrale del parziale abbiamo concesso un paio di palloni che hanno permesso a Desio di allungare. Chiudiamo questa prima parte di stagione con una sconfitta che comunque ci fa ben sperare per la ripresa. Siamo in piena lotta per non retrocedere, in questo periodo ci dobbiamo concentrare sulla gestione dei momenti più importanti della gara che ci permettono di fare il salto di qualità. Questo gruppo ha sempre dimostrato gran lavoro in palestra, e sono sicuro che anche questa volta i ragazzi daranno il massimo per tornare a fare risultati positivi“.

Il Pool Libertas Cantù è sceso in campo con Andrea Romanò in palleggio, Mateto Borrozzino opposto, Emanuele Rizzi e Luca Pirovano schiacciatori, Luca Pellegrinelli e Pietro De Rosa al centro, Federico Tauanti Garcia e Alex Arnaboldi liberi.

Il prossimo appuntamento: a Senna Comasco alle ore 21.15 sabato 8 Gennaio contro Ag Milano.