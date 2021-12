Il servizio dei tamponi a pagamento offerto da Asst Lariana già dalla giornata di domani, 29 dicembre, sarà eseguito esclusivamente previa prenotazione da effettuarsi attraverso Zero Coda. Il sistema è già attivo, con i primi appuntamenti prenotabili per la giornata di domani.

Dal momento che in via prioritaria Asst Lariana deve garantire l’esecuzione dei tamponi prenotati per gli aspetti di sanità pubblica (sintomatici, fine quarantena, contatti…), gratuiti, saranno eseguiti al massimo 72 tamponi a pagamento al Punto Tamponi di Como in via Napoleona e 24 al Punto Tamponi all’ospedale di Menaggio. Il test viene eseguito dal personale in modalità drive-through ed è pertanto obbligatorio presentarsi in auto. Il pagamento (70 euro) dovrà essere obbligatoriamente effettuato con Bancomat o Carta di credito perché non sono ammessi pagamenti in contante.

Come prenotare Dal sito di Asst Lariana www.asst-lariana.it cliccare sul banner Zero Coda (nella colonna a sinistra della home page); quindi cliccare in successione sulle voci ACCEDI; INIZIA ORA; selezionare la sede (Como via Napoleona o ospedale di Menaggio); selezionare il servizio Prenotazioni Tamponi a pagamento; selezionare giorno e ora; compilare inserendo i dati richiesti.