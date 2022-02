Città di Como, città di Lecco, primo bacino del Lario, Centrolago e Altolario. E ancora: Valle Intelvi, Bormio, Valtellina, zone di Morbegno e Sondrio. In queste aree EspansioneTV è passata sul canale 14 del telecomando e ha guadagnato l’alta definizione. Nelle zone citate, chi non riceverà più EspansioneTV sul 19, dovrà semplicemente risintonizzare il televisore. Al termine della procedura troverà il nostro canale sul 14 e in alta definizione. Dall’8 marzo in poi, il passaggio interesserà anche tutta la Pianura Padana.

E’ la nuova tappa del percorso verso la seconda generazione del digitale terrestre, che si completerà entro l’anno, con il passaggio al segnale televisivo DVBT-2. Un’evoluzione verso una migliore qualità audio e video e un maggior numero di servizi. Tutti i canali verranno progressivamente trasmessi in alta definizione con codifica Mpeg4.

Per verificare se la tv è compatibile con l’alta definizione, bisogna provare a vedere i canali già disponibili in HD, come RaiUno sul 501. Qualora la tv non fosse compatibile, il telespettatore potrebbe acquistare un decoder o cambiare televisione. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto un bonus decoder fino a 30 euro destinato ai cittadini con ISEE familiare fino a 20.000 euro, o – in caso di sostituzione del televisore – un incentivo rottamazione per cambiare la tv, rivolto a tutti, fino a un massimo di 100 euro.