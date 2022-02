Como Nuoto maschile e femminile, doppia trasferta. Dopo le sconfitte rimediate dalle due squadre di pallanuoto cittadine nello scorso settimana, entrambe le formazioni cercano ora un riscatto in trasferta.

In serie A1 femminile, importante match per la compagine allenata da coach Stefano “Tete” Pozzi, impegnata alle 16.30 a Firenze con la Florentia. Una gara importante in chiave salvezza. Ma le neopromosse lariane si sono rese protagoniste di un buon inizio di campionato e sotto sotto guardano con qualche ambizione anche ai playoff. Alla vigilia dell’incontro le biancoazzurre sono seste in graduatoria con 10 punti. Le toscane sono ottave a quota 7.

Viaggio in Liguria, esattamente fino a Lavagna, per la Como Nuoto maschile (serie A2). Alle 18 gli uomini di coach Predrag Zimonjic sono attesi dalla locale formazione. Si tratta della settima giornata, saltata qualche settimana fa a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid. Il calendario è stato completamente ridisegnato per consentire la disputa degli incontri che sono stati sospesi.