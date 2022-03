Tirreno-Adriatico con Ballerini, Fortunato e Cataldo. Scatta domani con una tappa a cronometro di 13,9 chilometri a Lido Camaiore, in Toscana, l’edizione numero 57 della corsa a tappe. Il primo corridore a partire sarà Leonardo Basso alle 14.10. L’ultimo sarà Tadej Pogacar alle 16.56. Sono previste 7 frazioni, dal 7 al 13 marzo, per una sfida che vede al via alcuni dei più forti corridori nel panorama mondiale. Il via in Toscana, la conclusione nelle Marche, a San Benedetto del Tronto.

In lizza anche tre corridori legati al Comasco. Il canturino Davide Ballerini (portacolori della Quick-Step Alpha Vinyl) torna in una gara che in passato gli ha dato belle soddisfazioni. Ambizioni importanti anche per Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa), bolognese d’origine ed erbese d’adozione. Il vincitore della tappa del Monte Zoncolan al Giro d’Italia 2021 si è preparato per questa corsa sulle ascese lariane. Stesso discorso per Dario Cataldo (Trek-Segafredo), che risiede in Ticino e pure si allena sulle strade comasche. Cataldo, dopo una lunga fuga, è stato il vincitore della frazione del Giro 2019, scattata da Ivrea e terminata in piazza Cavour.

Grandi nomi

Alla Tirreno-Adriatico importanti protagonisti del pedale, a partire dal gran favorito, lo sloveno Pogacar, vincitore del Giro di Lombardia 2021 e campione in carica alla Tirreno-Adriatico, la cui maglia è stata da poco donata al Museo del Ciclismo del Ghisallo. Lo stesso Pogacar sabato scorso in Toscana ha trionfato alle Strade Bianche. Al via, nella stessa formazione di Davide Ballerini, anche il campione del mondo Julian Alaphilippe con il compagno Remco Evenepoel, al debutto in questa corsa. Altri nomi di rilievo: Damiano Caruso, Tao Geoghegan Hart, Jakob Fuglsang (primo al Giro di Lombardia 2020 disputato a Ferragosto), Richard Carapaz, Richie Porte, Davide Formolo, Romain Bardet, Giulio Ciccone, Peter Sagan, Greg Van Avermaet (vincitore dell’edizione 2016), Filippo Ganna, Mark Cavendish, Arnaud Démare, Thibaut Pinot, Elia Viviani, Alexander Kristoff e Caleb Ewan.