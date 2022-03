Ponente in Rosa, quattro lariane nelle prime 20. La prima tappa della corsa ciclistica tutta al femminile per la categoria Elite ha visto le comasche al via tutte ben piazzate. La frazione di apertura, la Pietra Ligure-Diano Marina di 97 chilometri, ha visto il successo in volata della 22enne piacentina Silvia Zanardi del team BePink, che ha preceduto Emanuela Zanetti (Isolmant–Premac-Vittoria), Sofia Collinelli (Aromitalia-Basso-Bikes Vaiano). Quarta piazza per la promettente cabiatese Valentina Basilico, compagna di squadra della vincitrice Zanardi.

Come detto, nell’arrivo di gruppo tutte le comasche erano in posizione di vertice. del quarto posto di Valentina Basilico si è detto. Cristina Tonetti e Greta Marturano (Top Girls-Fassa Bortolo) sono giunte rispettivamente al 12° e 13° posto. Alice Gasparini (Isolmant–Premac-Vittoria) ha chiuso al 15°.

Il 1° Trofeo Ponente in Rosa prosegue oggi con la seconda tappa, la Diano Marina-Diano Marina di 89 chilometri. Un tracciato più difficile rispetto a quello di ieri, visto che che presenta la scalata al Poggio di Sanremo e, a 4mila metri dall’arrivo, il Capo Berta.

Giro d’Italia femminile

Ieri intanto, è stato presentato il Giro d’Italia femminile, in programma dal 30 giugno al 10 luglio prossimi. Le prime tre frazioni saranno in Sardegna, quelle successive tra Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino e Veneto. Partenza da Cagliari e arrivo finale a Padova. Il territorio comasco in questa edizione non sarà toccato. Le tappe nella nostra regione saranno la Sarnico-Bergamo (6 luglio, 114,7 chilometri) e la Prevalle-Passo Maniva (7 luglio, 113,4 chilometri).