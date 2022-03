Pallacanestro, Cantù torna in campo domani al PalaBancoDesio contro la Novipiù Monferrato per il recupero della quarta giornata di ritorno del Girone Verde di A2. Palla a due alle 20.30. La squadra di coach Marco Sodini è reduce dalla sfida in trasferta a Piacenza vinta dopo quattro tempi supplementari.

«I 4 tempi supplementari con Piacenza non possono non lasciare strascichi dal punto di vista fisico – ha detto Sodini – La nostra squadra però ha dimostrato in più occasioni di poter sopperire, con energie mentali, alle difficoltà, soprattutto fisiche, ma anche dal punto di vista tecnico per l’indisponibilità di alcuni elementi. Faremo del nostro meglio, consapevoli che a contare sarà soltanto il risultato».