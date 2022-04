Ultima gara della stagione regolare e della fase ad orologio di serie A2 di basket. Domenica prossima, 1° maggio, Cantù ospita Ravenna al PalaDesio. L’inizio del match è fissato per le ore 18. I brianzoli scendono in campo con la tranquillità di aver conquistato matematicamente il secondo posto nella classifica del girone Verde. Poi l’attenzione sarà tutta sui playoff, che assegneranno complessivamente due posti nella serie A 2022-2023.

Marco Sodini, allenatore dell’Acqua S.Bernardo, presenta così il match. “La gara non ha alcuna valenza diretta sulla classifica, ma vogliamo affrontare Ravenna come un serio avvicinamento ai playoff. Peraltro, c’è una ragione aggiuntiva per cui desideriamo giocare un’ottima partita: il ritorno al palazzetto degli Eagles. Questi ultimi, uniti a tutte quelle persone che ci hanno seguito nel corso dell’anno, creeranno certamente un’atmosfera che nell’ultimo periodo, per via delle restrizioni anti-Covid, non è stato possibile avere. In sede di preparazione ancora una volta abbiamo avuto diverse difficoltà. Tuttavia, siamo fortemente focalizzati sull’obiettivo di prepararci al meglio per la post-season. Per far questo sfideremo domenica una squadra di alto livello con tutte le attenzioni che merita”.

Il capitano canturino Matteo Da Ros spiega: “Dal punto di vista del risultato, l’incontro con Ravenna potrebbe apparire poco attrattivo perché siamo già sicuri di chiudere secondi. Tuttavia, il ritorno dopo due anni del nostro tifo organizzato fornisce sicuramente grande appeal alla partita, senz’altro diversa dalle precedenti per un colpo d’occhio sugli spalti che non mancherà e per un’atmosfera che anche noi giocatori percepiremo dal campo. Quindi, attendiamo con ansia la partita di domenica per vivere tutti assieme una splendida serata di pallacanestro”.

