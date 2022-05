Como Women ad un punto dalla vetta. Nuovo exploit della formazione di calcio femminile di serie B. Le ragazze allenate da Sebastian De La Fuente hanno vinto per 1-0 in trasferta con il Cittadella e hanno avvicinato la cima della graduatoria. La capoclassifica Brescia è stata infatti sconfitta in trasferta per 2-1 a Ravenna. Per le comasche è stata la settima affermazione consecutiva. La gara era valida per la 14esima giornata di ritorno; gare che qualche settimana fa erano state rinviate a causa del Covid.

Imporsi in Veneto non è stato comunque semplice, con il Cittadella che ha dato filo da torcere alle ospiti. La rete decisiva all’11’ della prima parte, con un colpo di testa della maltese Emma Lipman. Poi il Como Women è andato alla ricerca del raddoppio, ma le venete non si sono mai arrese e, anzi, non hanno lesinato sforzi per cercare di raggiungere il pareggio.

Alla fine, in ogni caso, sono state le biancoblù lombarde a festeggiare tre punti fondamentali nella voltata finale per la conquista della promozione in serie A. Al termine del campionato mancano tre incontri. Nel prossimo turno Brescia (52 punti) riceve il Cortefranca, terza forza del campionato, mentre il Como (51) attende il Palermo, già matematicamente retrocesso. Si annuncia dunque una volata decisamente appassionante.