Vittoria in Romagna, Cantù in finale playoff. L’Acqua S.Bernardo ha ottenuto il pass per l’atto decisivo della stagione, la serie di sfide che assegneranno un posto nella serie A 2022-2023.

Dopo aver conquistato le prime prime due gare al PalaDesio, i brianzoli avevano a disposizione un match-point in terra romagnola (si giocava al meglio dei cinque incontri). Al PalaCattani di Faenza la formazione di coach Marco Sodini non si è fatta sfuggire l’occasione e si è imposta per 58-59 (13-14, 16-17, 14-17, 15-11 i parziali). Come testimonia il punteggio, una sfida molto equilibrata, emozionante. Ma ancora una volta nei momento decisivo i canturini si sono fatti valere contro un avversario, Ravenna, coriaceo e grintoso fino all’ultimo secondo.

Ancora da definire l’avversario. Questa sera l’Assigeco Piacenza ha superato per 76-73 Scafati con i campani che sono in vantaggio per 2-1.

“Complimenti ai miei ragazzi – ha detto alla fine coach Marco Sodini – che in una serie difficile e faticosa hanno avuto il merito di vincere per 3-0. Stasera si sono confrontate due squadre che ci hanno messo l’anima e Ravenna merita i complimenti per la stagione che ha fatto e per questi incontri di semifinale. L’aver vinto per 3-0 ci consentirà di recuperare energie dopo una stagione che per noi è stata molto faticosa”.