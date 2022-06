Cicliste lariane pronte per la prova in linea di campionato italiano, che si disputa domenica in Emilia. La sfida sarà su un tracciato di 147,6 chilometri, da Medolla a San Felice sul Panaro. Un percorso che, a detta degli addetti ai lavori, dovrebbe favorire le velociste. Non mancherannno le atlete da seguire per gli appassionati di casa nostra dello sport del pedale.

Grande curiosità e attesa per la giovane Valentina Basilico, del team BePink. La 19enne di Cabiate in questa stagione ha già vinto due gare e ha mostrato di poter dire la sua su tracciati favorevoli alle specialiste dello sprint. Nel suo palmares, non va dimenticato, anche medaglie internazionali in pista con la maglia della Nazionale. Il tracciato emiliano è sicuramente nelle sue corde.

Due portacolori lariane per la squadra Top Girls-Fassa Bortolo, Greta Marturano – per lei quest’anno una serie di buoni piazzamenti – e Cristina Tonetti. Quest’ultima ha appena terminato al 10° posto nella prova tricolore a cronometro, andata in scena nei giorni scorsi a San Giovanni al Natisone, in Friuli.

Alice Gasparini difenderà invece i colori della società Isolmant-Premac-Vittoria, che è guidata dall’ex corridore professionista Giovanni Fidanza.

A Basilico, Marturano, Tonetti e Gasparini si aggiunge una portacolori dell’Unione Ciclistica Comense, la lecchese Paola Panzeri, specialista della gare in pista, che punta a inserirsi nelle posizioni di vertice in caso di arrivo finale allo sprint.

La marianese Greta Marturano

Cristina Tonetti, figlia dell’ex “Pro” Gianluca

Al centro, la comasca Alice Gasparini