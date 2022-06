Campionati italiani di ciclismo in Puglia con Davide Ballerini e Alessandro Fancellu. Saranno due i corridori comaschi in lizza oggi nella gara che assegnerà il titolo italiano 2022. La prova in linea sarà sul percorso tra Castellaneta e Alberobello per un totale di 237 chilometri. Non ci sarà il campione in carica, Sonny Colbrelli, costretto allo stop forzato dell’attività agonistica dopo i problemi cardiaci registrati al Giro di Catalogna.

Due, come detto, i lariani al via dei Campionati italiani: Davide Ballerini, 28 anni, portacolori della Quick-Step Alpha Vinyl, e Alessandro Fancellu, 22enne della Eolo-Kometa. Assente, invece, Lorenzo Fortunato, bolognese di origine ed erbese di adozione. Le recenti cadute all’Adriatica Ionica Race e al Giro di Slovenia (con pesanti conseguenti fisiche) gli hanno impedito di partecipare all’evento tricolore in Puglia.

Tra i presenti anche una serie di corridori che vivono nella vicina Svizzera, abituati ad allenarsi sulle strade lariane. Una truppa capitanata da Vincenzo Nibali e Dario Cataldo, quest’ultimo vincitore della tappa del Giro d’Italia partita da Ivrea e terminata a Como nel 2019 in piazza Cavour. Di fatto lo stesso traguardo del Giro di Lombardia, che ha visto trionfare Vincenzo Nibali per due volte, nel 2015 e nel 2017.

