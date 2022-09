Josef Jaglowski è il nuovo capoallenatore della Briantea84. Il tecnico della squadra canturina di basket in carrozzina ha sottoscritto un contratto fino al 31 maggio del 2023. Jaglowski giunge in Italia dalla società francese del Metz con cui nel torneo 2021-2022 ha vinto scudetto, Coppa di Francia ed Euroleague 2.

“Il mio arrivo in Briantea84 non è casuale” ha commentato coach Jaglowski dopo la firma del contratto. “I club italiani mi hanno sempre attirato, ma non ho mai avuto l’occasione di lavorarci. Conosco questa società dal 2003 quando ci giocavano atleti come Tony Sachs e Brad Ness. Ho l’onore di sedermi sulla panchina di una squadra che ha nel roster giocatori di primo livello e questo è il sogno di ogni allenatore. Il mio obiettivo, prima di tutto, è di entrare a far parte della grande famiglia della Briantea84, cercando di portare le mie conoscenze professionali e continuando ad alimentare il grande lavoro avviato dal compianto presidente Alfredo Marson che ho avuto il piacere di conoscere vent’anni fa”. Un doveroso ricordo per lo storico numero uno del sodalizio brianzolo, scomparso poche settimane fa.

Josef Jaglowski è nato l’8 novembre 1955 in Moldova, ed è di nazionalità tedesca. I primi successi tra il 1996 e il 2001: in Germania allena il Bc Zwickau con cui vince tre campionati. Nel 2001 conosce il basket in carrozzina e inizia ad allenare il Rollis Zwickau e colleziona uno scudetto (2002), la Coppa di Germania (2003) e due Coppa Vergauwen (2004 e 2006). Tra il 2005 e il 2007 diventa guida della Nazionale della Repubblica Ceca con cui conquista la Europe B Champions.

Dal 2008 al 2016 Josef Jaglowski inizia l’esperienza al Thuringia Bulls e proprio nel 2016 porta il club alla storica tripletta: scudetto, Coppa di Germania e Coppa Vergauwen, conquistando anche il titolo di “allenatore dell’anno”. In contemporanea ai Bulls, tra il 2013 e il 2017 ricopre il ruolo di assistente allenatore per la Nazionale femminile tedesca e mette in bacheca il Mondiale di Vize (2014), l’Europeo (2015) e i Vize Paralympic Games (2016). Nel 2018 Jaglowski passa sulla panchina del Rahden con qui conquista lo Scudetto della Ligue 2 e la promozione nella massima serie con un quarto e terzo posto in campionato. Nel 2021-22 firma la prima esperienza nel campionato francese con una tripletta con i Red Dragons Metz: titolo transalpino, Coppa di Francia ed Euroleague 2.