Grande attesa per Como-Bari, incontro che va in scena domenica prossima allo stadio Sinigaglia alle ore 15. In casa i lariani sono reduci da tre vittorie consecutive e nell’ultima trasferta è giunto un confortante 1-1 contro il Genoa. Da giorni sono esauriti i biglietti dei settori distinti, curva Como e curva ospiti. Ancora disponibili quelli per la tribuna centrale. Per il match con i pugliesi è stato designato il fischietto di Ostia Matteo Marchetti, che in questa stagione in B ha diretto Genoa-Cagliari e Perugia-Pisa.

Contro il Bari non ci saranno i tre giocatori che hanno saltato le ultime gare per infortunio, Moutir Chajia, Nicholas Ioannou e Paolo Faragò. Ieri allo stadio Sinigaglia amichevole per i lariani, che hanno affrontato la formazione inglese del Brentford B. Mister Moreno Longo ha schierato una squadra composta da elementi che in questa stagione non hanno avuto molto spazio e da alcuni ragazzi del settore giovanile. Il Como ha vinto per 3-1 con reti di Alessandro Gabrielloni (doppietta) e del promettente Federico Chinetti.