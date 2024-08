Due cittadini turchi di 27 e 39 anni, sorpresi dalla polizia di frontiera mentre tentavano di oltrepassare il confine tra Italia e Svizzera, sono stati imbarcati su un volo per la Turchia e rimpatriati.

I poliziotti che li hanno fermati hanno accertato che erano irregolari in Italia. Portati in questura, al termine degli accertamenti degli operatori dell’ufficio immigrazione, come disposto dal giudice sono stati accompagnati all’aeroporto di Milano Malpensa e imbarcati su un volo per la Turchia.