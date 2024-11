Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, sono partiti questa mattina i lavori sul viadotto Fati, tra Como e Chiasso che hanno comportato la restrizione delle carreggiate.

“Le lavorazioni proseguiranno fino all’avvio delle operazioni invernali e comunque fino al 6 dicembre, con l’obiettivo di ripristinare la piena fruibilità della carreggiata entro la festività dell’Immacolata, per agevolare gli spostamenti”, ha fatto sapere nelle scorse ore Autostrade per l’Italia.

La prima fase dei lavori prevede il rinforzo delle travi dell’impalcato, “attività da eseguire in assenza di traffico”, come precisa ancora Autostrade. “L’obiettivo è limitare al massimo l’interferenza con i consueti spostamenti lungo il tracciato autostradale compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, nelle due direzioni”. In base al programma dei lavori, dovrebbe sempre essere garantito il transito su una corsia per senso di marcia, mentre nelle ore di punta dovrebbero restare aperte due corsie per senso di marcia.