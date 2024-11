Davide Val de Sfroos in concerto al Forum. Biglietti ancora disponibili per il live di sabato sera (ore 21) ad Assago. Un evento in cui il cantautore laghee celebrerà i suoi primi 25 anni di carriera. Uno show con le canzoni che hanno caratterizzato il percorso dell’artista comasco nel mondo della musica, un viaggio che lo ha portato anche sul palco del Festival di Sanremo nel 2011 con il brano “Yanez”, con il quarto piazzamento finale nell’edizione vinta da Roberto Vecchioni con la canzone “Chiamami ancora amore”. In questi giorni lo stessi Davide Van de Sfroos sta promuovendo “Van de Best”, cofanetto con 49 successi pubblicati dal 1999 al 2015 che sono stati reincisi.

In collegamento l’altra settimana con il programma di Espansione Tv “Il Barbiere”, in onda tutti i martedì sera, lo stesso artista, parlando anche di calcio, ha raccontato che più avanti – ora è impegnato nella promozione del disco e nella preparazione del concerto – si esibirà al Sinigaglia prima di una partita degli azzurri, nell’ambito dell’iniziativa del club che ha già portato allo stadio Guè Pequeno e la giovane Camilla Magli. Come ha spiegato lo stesso Davide, all’attuale palco posto in curva a fianco del settore ospiti, ne preferirebbe uno centrale, da poi togliere velocemente, come avviene in America al Super Bowl. Esibizione che potrebbe essere un utile allenamento in vista di un concerto vero e proprio nell’impianto cittadino. Van de Sfroos ha fatto capire che si potrebbe infatti pensare a qualcosa di più corposo proprio al Sinigaglia.