E’ l’ultimo appuntamento della stagione agonistica automobilistica del 2025 in Lombardia. Da oggi (giornata di ricognizioni) fino a domenica l’autodromo di Monza ospita l’omonimo Rally Show. Un grande evento che vedrà impegnati i protagonisti del Mondiale Rally, che si esibiranno con le loro vetture e poi gareggeranno nel Masters’ Show previsto nella giornata di domenica e allestito sul rettifilo principale. Di altissimo livello i nomi, capitanati dall’iridato 2025 Thierry Neuville. E poi Dani Sordo, Sebastien Ogier, Adrien Formaux (vincitore del Rally Aci Como 2020), Jari-Matti Latvala e Sami Pajari.

In programma un totale di nove prove speciali disegnate all’interno dell’autodromo. La prima è in programma domani, venerdì, alle 13.15, l’ultima domenica 8 dicembre alle 11.10. L’elenco iscritti è pure di alto livello e non mancano i portacolori comaschi. In lizza anche protagonisti di altri sport come il ciclista Vincenzo Nibali e il campione di motociclismo Antonio Cairoli. Tra i nomi importanti dei rally, il già citato Sami Pajari, Andrea Crugnola, Alessandro Perico (con alle note il lariano Mauro Turati), il neozelandese Hayden Paddon.

La truppa comasca è rappresentata, oltre che da Mauro Turati, da Marco Butti (su Citroen C3), che su questo tracciato nel 2021 a 16 anni ha vinto lo Special Circuit Vedovati; poi vi sono l’ex presidente del Calcio Como Pietro Porro (su Toyota Yaris) e l’ormai ex lariano Kevin Gilardoni (su Citroen C3) che, originario di Grandola, si è trasferito in Svizzera e corre con licenza rossocrociata. Luigi (nonno) e Matteo (nipote) Fontana saranno in lizza assieme su una Toyota Yaris.

Informazioni sui biglietti

Il biglietto consente l’accesso a tutte le tribune disponibili. L’acquisto è possibile su monzanet.it oppure direttamente tramite il rivenditore ufficiale sul sito Ticketone.it e nei quasi 1000 punti vendita dislocati in tutta Italia. Per assistere al Monza Rally Show 2024, i biglietti sono disponibili al seguente costo: 14 euro per venerdì, 20 euro per sabato e 25 euro per domenica. È possibile acquistare un abbonamento per tutte e tre le giornate al prezzo di 42 euro. Il biglietto include l’accesso libero al paddock. Disponibili tariffe dedicate agli under 24 e over 65.

L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 6 anni e per le persone con disabilità. Gli accompagnatori delle persone con disabilità e i ragazzi di età compresa tra 7 e 11 anni possono entrare al costo di 1 euro. Inoltre, saranno disponibili biglietti con tariffa dedicata per i soci ACI. biglietti acquistabili direttamente presso le biglietterie del circuito durante i giorni dell’evento.

I biglietti possono essere acquistati in anticipo presso il Monza Circuit Shop o direttamente alle biglietterie situate agli ingressi durante il weekend di gara.