Azzurri pronti per la trasferta di Venezia. Squadre in campo domenica alle 18, con trasferta vietata ai residenti in provincia di Como. Una scelta del prefetto del capoluogo veneto dopo le tensioni nei pressi dello stadio Sinigaglia al termine del derby di sette giorni fa contro il Monza.

Mister Fabregas recupera il centrocampista Mazzitelli e, dopo un lungo stop, l’ivoriano Kone. Assenti, invece, Sergio Roberto e Moreno, oltre a Perrone, che tornerà tra gennaio e febbraio. In porta partirà titolare Reina. In attacco Cutrone dovrebbe essere preferito a Belotti. Tornerà Dossena dopo un turno di squalifica, Vari giocatori in ballottaggio per sostituire Moreno sulla fascia sinistra. Confermato il modulo con una punta: “La squadra è più stabile” ha spiegato l’allenatore dei lariani. Confronto delicato, affidato a un arbitro di esperienza come Daniele Doveri, una scelta di alto livello.

“A noi serve una vittoria per ribaltare la situazione – ha detto Fabregas – Anche se il Venezia è ultimo, posso garantire che si tratta di una sfida impegnativa contro una squadra che in tempi recenti a messo in difficoltà l’Inter a San Siro e ha perso in casa con il Lecce pur senza meritare la sconfitta. Ha elementi di qualità come Oristanio, Zampano e Pohjanpalo. Il suo allenatore, Di Francesco, punta sul bel gioco e lo ricordo da avversario quando guidava la Roma. E’ una sfida per noi molto importante e dobbiamo partire con l’obiettivo di vincere”.