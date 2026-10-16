Addio a Fabrizio Roda: giocò una gara con il Como in serie A a Genova contro la Sampdoria

Lutto nel calcio comasco per la scomparsa, a 57 anni, di Fabrizio Roda. Da giocatore era cresciuto nel vivaio del Como e con la squadra lariana ha anche collezionato una presenza in serie A: a pochi minuti dalla fine, fu mandato in campo da mister Tarcisio Burgnich nella sfida di Genova con la Sampdoria, persa per 3-0. Roda entrò all’85’ al posto di Fabio Viviani. Al suo fianco, con la maglia biancoblù, tra gli altri, Dan Corneliusson, Stefano Maccoppi, Giovanni Invernizzi e Massimo Alibiero. Nella Samp erano in campo Roberto Mancini, Gianluca Vialli e Pietro Vierchowod (che aveva segnato il gol dell’1-0).

Al di là del Como, Roda ha poi vestito le maglie di Varese, Pergocrema, Fiorenzuola, Pro Vercelli e, alla fine della carriera da calciatore, Canzese.

Al termine della carriera da giocatore Roda è rimasto nel mondo del calcio ed ha collaborato con squadre dell’Erbese come Atletico Erba, Samz Eupilio Longone e Arcellasco. Proprio l’Arcellasco l’ha ricordato con queste parole: “Grazie per aver trasmesso a noi e a tutti i ragazzi che hai allenato l’infinita passione che hai avuto per questo sport”.