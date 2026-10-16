Distaccamento della polizia stradale di Sala Comacina, il taglio del nastro con i ministri Salvini e Piantedosi

Nuovo distaccamento di polizia stradale, oggi il taglio del nastro alla presenza delle più alte autorità. Commosso il sindaco Roberto Greppi. Il distaccamento, operativo dallo scorso agosto, diventa una sede permanente, cioè attiva dodici mesi l’anno, sette giorni su sette. Si tratta di un presidio fondamentale per tutto il territorio, per garantire la presenza costante degli agenti e un’attività di controllo più efficace in una zona dove i flussi turistici e i lavori per la realizzazione della variante della Tremezzina rendono la viabilità spesso congestionata. Presente per l’occasione anche il capo della polizia, il prefetto Vittorio Pisani.