Dentro la scatola (freddissima) di Volta B1. Vespri: “Struttura delicata e complessa”

“Un computer quantistico di tipo Annealing, una versione semplificata di un computer quantistico nella sua assoluta forma ma adatto a risolvere problemi di ottimizzazione che capitano spessissimo in natura. Una grossa innovazione tecnologica sviluppata per poter aiutare sia l’accademia sia il tessuto industriale sia la formazione dei giovani”

Vincenzo Vespri, matematico, professore di Analisi matematica all’Università di Firenze e responsabile del Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario di Alessandro Volta presenta Quantum Volta B1, il primo sistema quantistico da oltre 4.400 qubit in Italia. La “scatola” nera allestita a Villa Saporiti protegge strutture delicatissime, che funzionano solo in un ambiente particolare e a una temperatura di -273 gradi.

Fondamentale il ruolo dell’università, con la collaborazione con l’Università dell’Insubria spiegata dalla rettrice Maria Pierro.