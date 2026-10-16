Como nel futuro, inaugurato Quantum Volta B1. Butti: “Uno straordinario risultato”

Como fa un passo nel futuro e inaugura Volta B1, una nuova infrastruttura quantistica prima in Italia e seconda in Europa, installata a Villa Saporiti e presentata ufficialmente oggi. Un progetto portato avanti da Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione dopo un anno di lavoro.

Nella sede di Villa Saporiti, che ospita Volta B1 è stata scoperta una targa che ricorda l’entrata in funzione del sistema quantistico. Consegnate tre simboliche chiavi di accesso a Fiorenzo Bongiasca, presidente della Provincia di Como, Maria Pierro, rettrice dell’università dell’Insubria e Antonello Regazzoni, direttore generale di Confindustria Como.