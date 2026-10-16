Digital Innovation Forum 2026: si è chiusa a Villa Erba la quarta edizione

Si è chiuso il Digital Innovation Forum, in scena a Cernobbio con la sua quarta edizione. Esperti e rappresentanti del mondo imprenditoriale, universitario, istituzionale e politico si sono riuniti a Villa Erba per tre giorni di confronto e condivisione.

Al centro della terza giornata di lavori temi quali difesa, sicurezza nazionale e cybersicurezza nell’era dell’intelligenza artificiale, con la presenza dei rappresentanti dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza. Non solo. Si è parlato anche della protezione dei minori sui social con la senatrice di Noi Moderati Mariastella Gelmini.

Il Forum si è chiuso con un Manifesto di dieci azioni per l’Europa del fare innovazione digitale. Un bilancio positivo per la quarta edizione, con uno sguardo già alla prossima.