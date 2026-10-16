Como 1907 e Como Women, ripartenza da brividi: Juve e Fiorentina per sognare ancora

Dopo la sosta per le Nazionali torna la serie di calcio femminile con la terza giornata, nel weekend dedicato alla lotta contro i tumori al seno con Airc. E le due squadre comasche saranno attese protagoniste.



La grande attesa è alle 12.30 di domenica per Juventus-Como 1907. Esame di laurea per le lariane di Selena Mazzantini, neopromosse ma già prime in classifica a punteggio pieno dopo due giornate insieme a Roma e Inter, grazie ai successi su Milan e Napoli Women. A Biella arriva la prima vera prova del nove contro una Juve fermata dal Milan prima della sosta e già affrontata ad agosto al Sinigaglia in Women’s Cup, con vittoria bianconera 2-0 con gol di Redondo e Chiba.



Prima, sabato alle alle 15 a Meda, tocca al Como Women. La squadra di Tramezzani riparte dalla sfida con la Fiorentina dopo un avvio da tre punti: vittoria all’esordio a Narni contro la Ternana e stop prima della sosta contro l’Inter. Obiettivo tornare a fare punti davanti al pubblico di casa.