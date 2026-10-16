Lite in famiglia a Lugano, donna finisce in ospedale: arrestato 28enne romeno

Arrestato a Lugano un 28enne cittadino romeno. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale: il fermo, eseguito da agenti della Polizia Città di Lugano e della Polizia cantonale, fa seguito a una lite in ambito domestico durante la quale una donna ha riportato ferite che hanno reso necessario il ricorso alle cure ospedaliere, senza pericolo di vita.

Le ipotesi di reato sono di tentato omicidio intenzionale, in subordine tentate lesioni gravi, in subordine lesioni semplici e infrazione alla Legge federale sugli stranieri. La misura restrittiva della libertà è stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari.