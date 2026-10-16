Riparato il guasto alla rete idrica a Faloppio, torna l’acqua a Gaggino

Riparato il guasto alla rete rete idrica che ha lasciato senz’acqua la frazione di Gaggino, a Faloppio. Il servizio nel pomeriggio di oggi è tornato gradualmente alla normalità in tutto il territorio comunale, come confermato dal sindaco Giuseppe Prestinari. La scuola primaria e la scuola dell’infanzia della frazione, che oggi sono rimaste chiuse, lunedì riapriranno regolarmente. Per far fronte all’emergenza in paese era stato predisposto un servizio straordinario di approvvigionamento di acqua potabile, che ora è stato interrotto.