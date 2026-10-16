Spray in corridoio, evacuato l’Enaip di via Dante. Sei persone soccorse, nessuno è grave

Ambulanza, automedica, vigili del fuoco e polizia sono intervenuti poco prima delle 13 di oggi in via Dante a Como all’Istituto Enaip. Da quanto ricostruito è stato spruzzato uno spray urticante, probabilmente al peperoncino, che ha causato bruciori e irritazioni tra gli studenti e il personale. Evacuato l’edificio per motivi di sicurezza.

Da quanto si apprende risultano sei persone soccorse dai medici, tra cui cinque minorenni. Dopo le cure sul posto nessuno è stato poi portato in ospedale. Non si sa se si sia trattato di una semplice bravata, gli accertamenti sono in corso.