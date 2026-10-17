Como: dopo i lavori dei mesi scorsi riaperti i giardini pubblici di via Anzani e via Volpati

Riaperti i giardini di via Anzani e via Volpati, riconsegnati alla cittadinanza rinnovati dopo gli interventi di riqualificazione effettuati nei mesi scorsi.

“Il rinnovamento di questi spazi verdi – fa sapere il Comune di Como – restituisce alla comunità aree ricreative più moderne, sicure e inclusive per tutte le età”. Giochi sostituiti, spazi riorganizzati, nuovi servizi e sistemazione di aree verdi e prati.

Nello specifico il parco di via Anzani è stato oggetto di una profonda rigenerazione che ha interessato la zona giochi e, nel complesso, la sicurezza, l’accessibilità e la biodiversità dell’area. Per quello di via Volpati l’area è stata ridisegnata per offrire una maggiore vivibilità e un’esperienza di gioco completamente rinnovata.