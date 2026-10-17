Voto a Como, prima i programmi poi i nomi. Overtourism, sanità e sviluppo: le proposte del Pd

Prima i programmi, poi i candidati. Si è riunita a Villa Gallia la conferenza programmatica promossa dal PD della Lombardia e della provincia di Como. Un appuntamento, per trasformare il confronto in proposte politiche concrete, aperto a iscritti, amministratori, cittadini, esperti e realtà del territorio. Organizzati tre tavoli tematici focalizzati su altrettanti macro argomenti, in sintesi: imprese e infrastrutture, salute e servizi, overtourism e territorio da tutelare.

Scuola, trasporti e infrastrutture i temi caldissimi al centro della proposta per il capoluogo. E proprio in vista delle amministrative del prossimo anno a Como ancora non emergono i nomi ma, assicurano i Dem, il cerchio si sta stringendo e a breve si conoscerà chi sfiderà il sindaco uscente, Alessandro Rapinese.

“Abbiamo la responsabilità di costruire un’alternativa credibile e concreta, capace di rispondere ai bisogni delle persone e alle sfide che attendono i nostri territori – dichiara Carla Gaiani, Segretaria provinciale del PD di Como –. Per farlo servono idee, partecipazione e la capacità di trasformare il confronto in proposte politiche. Vogliamo un Partito Democratico sempre più aperto e capace di coinvolgere le competenze e le energie della nostra comunità”.

“Abbiamo scelto tre temi che, insieme certamente ad altri, toccano da vicino il presente e il futuro della provincia di Como e sui quali è necessario costruire una visione politica chiara, capace di tenere insieme sviluppo, sostenibilità e giustizia sociale – prosegue Gaiani –. Non vogliamo limitarci a discutere dei problemi ma individuare priorità e proposte concrete, valorizzando il contributo di chi conosce e vive quotidianamente il territorio”.