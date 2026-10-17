Trofeo Villa d’Este di canottaggio: vincono Selva e Mossi

Stessi vincitori della scorsa edizione nella categoria Assoluti: Marco Selva e Serena Mossi si sono confermati al Trofeo Villa d’Este, la regata di canottaggio riservata ai singoli andata in scena nel primo bacino del lago con l’organizzazione della Canottieri Lario.

Un evento di successo che ha visto la partecipazione di 125 atleti. Una nuova manifestazione di rilievo per il territorio, a una settimana di distanza dal weekend del Giro di Lombardia di ciclismo e della Centomiglia del Lario di motonautica.

Percorso differenziato per categoria, con un tracciato più breve per i più piccoli. Per i più grandi, partenza dalla sede della Canottieri Lario, passaggio davanti a Villa Geno e giro di boa a Cernobbio, all’altezza di Villa d’Este. Da lì i canottieri si sono sfidati lungo la costa fino all’arrivo sulla passeggiata di Villa Olmo.

Tra i maschi affermazione di Marco Selva (Marina Militare), che ha preceduto Tommaso Belgeri (Bellagina) e Gabriele Fornasiero (Canottieri Lario): podio tutto comasco.

Tra le donne si è imposta per l’ennesima volta Serena Mossi (Lario), che ha preceduto Arianna Noseda (Fiamme Rosse – Vigili del Fuoco) e la varesina Matilde Paoletti (Gavirate).