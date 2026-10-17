Dramma in Svizzera: esce a cercare funghi, 76enne comasco muore dopo una caduta nei boschi

Dramma in montagna in Svizzera per un 76enne della provincia di Como. L’uomo, da quanto ricostruito, era uscito ieri, giovedì 16 ottobre, per cercare funghi nella zona del Monte Laura, in territorio di Roveredo, e non ha più fatto rientro a casa.

Poco dopo le 18.30 è scattato l’allarme e la Polizia cantonale dei Grigioni, insieme al Soccorso Alpino Svizzero, ha subito attivato le ricerche. Partite dal versante grigionese, le operazioni si sono spostate questa mattina sul versante ticinese.

Poco prima delle 11.30 di oggi il corpo senza vita del 76enne comasco è stato rinvenuto nella zona sopra i Monti Loga, in territorio di Lumino in Canton Ticino, a circa 1.300 metri di quota. La notizia è stata diffusa soltanto in serata dalla Cantonale.

Secondo una prima ricostruzione, e per cause che l’inchiesta dovrà chiarire, l’uomo sarebbe rimasto vittima di una caduta. Alle operazioni ha collaborato anche la Rega.