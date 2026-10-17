Sanzioni per droga, Daspo urbano e una denuncia: i controlli della polizia locale a Como

Sanzioni per droga, Daspo e una denuncia grazie all’ unità cinofila. E’ il bilancio dei controlli effettuati a partire da ieri sera e nella notte dalla polizia locale di Como durante un servizio mirato nel centro cittadino. Le operazioni hanno interessato diverse vie e piazze nevralgiche: da via Giulini a piazza Volta e via Garibaldi, dalla zona di Sant’Eusebio a piazza Gobetti, via Albertolli e via Ballarini.

In particolare in via Giulini sono state svolte verifiche in un negozio in seguito ad un esposto legato al comportamento dei clienti all’esterno.

In tutto sono state trovate 5 persone in possesso di sostanze stupefacenti ad uso personale.

Emessi in totale 6 ordini di allontanamento a tutela del decoro e della vivibilità urbana. Risulta poi un denunciato per possesso di documento d’identità alterato e sono state identificate quattro persone sospette. Ad un cittadino straniero è arrivato, infine, un ordine di presentazione all’Autorità di Pubblica sicurezza per regolarizzare la propria posizione in Italia.