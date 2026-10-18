Faggeto Lario, rifiuti abbandonati a Molina: il Comune richiama i cittadini

“Comportamenti come questi non sono più tollerabili”. L’amministrazione comunale di Faggeto Lario richiama con fermezza l’attenzione sul corretto conferimento dei rifiuti e sul rispetto delle regole della raccolta differenziata.

Le situazioni documentate in immagini pubblicate sui social, scattate a Molina, in zona pensilina, rappresentano – sottolinea il Comune – “un comportamento incivile che compromette il decoro del paese e ostacola il lavoro degli operatori incaricati del servizio”.

L’amministrazione ricorda che bastano pochi minuti per piegare correttamente i cartoni, separare carta e plastica, conferire i rifiuti in modo adeguato. “Il rispetto di queste semplici regole non è facoltativo, ma un dovere verso la comunità”, conclude il comune nel suo messaggio, invitando la cittadinanza a mantenere comportamenti responsabili e rispettosi, affinché simili episodi non abbiano più a ripetersi.