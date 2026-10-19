E’ Giorgio Larice la vittima dell’ultimo dramma in montagna. Era in Svizzera a cercare funghi

E’ Giorgio Larice la vittima dell’ultimo dramma in montagna in Svizzera. Il 76enne residente in provincia di Como, da quanto ricostruito, era uscito giovedì 16 ottobre per cercare funghi nella zona del Monte Laura, in territorio di Roveredo, nei Grigioni, e non ha più fatto rientro a casa.

Le ricerche erano partite dal versante grigionese, le operazioni si sono spostate poi sabato mattina sul versante ticinese dove è poi stato trovato il corpo senza vita nella zona sopra i Monti Loga, in territorio di Lumino, a circa 1.300 metri di quota.

Secondo una prima ricostruzione, fornita dalla polizia cantonale, l’uomo sarebbe rimasto vittima di una caduta. Alle operazioni ha collaborato anche la Rega.