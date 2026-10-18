Ravenna, doppio argento per la Lombardia: protagonisti anche i canottieri comaschi

Due equipaggi, due medaglie d’argento, con una forte presenza comasca. La Lombardia torna dalla prima edizione del Ravenna Quarter Mile Rowing Trophy di canottaggio con il secondo posto sia nella competizione femminile sia in quella maschile.

Nella darsena cittadina, trasformata per l’occasione in campo di gara, le rappresentative biancoverdi hanno conquistato entrambe le finali per il primo posto, cedendo rispettivamente alla Toscana e all’Emilia-Romagna.

La formazione femminile lombarda era formata da Alessandra Grasselli (Flora), Anita Gilardoni (Bellagina), Annalisa Lococo (Varese), Emma Caratozzolo (Baldesio), Elettra Lucchelli (Canottieri Milano), Camilla Trombetta (Canottieri Lario) , Bianca Bancora (Lario) e Anna Girotto (Canottieri San Cristoforo), con Paolo Fergnani (Cus Ferrara) al timone. Due atlete comasche, entrambe della Canottieri Lario di Como, più Anita Gilardoni della Bellagina. Le ragazze biancoverdi hanno conquistato l’argento nella finale vinta dalla Toscana, che ha imposto il proprio ritmo nella sfida decisiva. Terzo posto per l’Emilia-Romagna.

L’equipaggio maschile della Lombardia era composto da Giovanni Borgonovo (Gavirate), Simone Curti (Retica), Nicola Festorazzi (Pescate), Pietro Gozzi (Lario), Angelo Canali (Lario) , Andrea Frigo (Arolo), Marco Frigo (Arolo) e Riccardo Mattana (Cus Milano), sempre con Paolo Fergnani al timone. Qui tre atleti comaschi, due della Canottieri Lario più Borgonovo.

Nella finale maschile l’Emilia-Romagna ha avuto la meglio sulla Lombardia al termine di una sfida decisa nei metri conclusivi. Terza posizione per la Canottieri Ravenna 1873, società organizzatrice della manifestazione.