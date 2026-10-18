La sindrome ansioso depressiva al centro del prossimo incontro di “Como in salute”

Dopo gli incontri dedicati all’obesità, alla celiachia, alla sicurezza alimentare, ai disturbi della tiroide, al diabete e all’osteoporosi, la rassegna “Como in Salute” prosegue con un nuovo appuntamento rivolto alla cittadinanza sul tema della sindrome ansioso depressiva, una condizione sempre più diffusa e di grande rilevanza, soprattutto alla luce dell’incremento dell’utilizzo di farmaci antidepressivi registrato in Italia negli ultimi anni. L’incontro è in programma mercoledì 21 ottobre, dalle 17 alle 19, allo spazio espositivo di San Pietro in Atrio in via Odescalchi 3 a Como.

L’iniziativa è promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Como, in collaborazione con il Comune di Como, ATS Insubria e ASST Lariana, nell’ambito di un progetto volto a diffondere tra i cittadini la cultura della salute e della prevenzione.

L’appuntamento si inserisce nell’ambito della seconda edizione del “Festival della Salute Mentale 2026”, in programma dal 19 al 24 ottobre e dedicato alla promozione del benessere psicologico e della salute mentale.

La serata sarà moderata da Giovanna Molinari, direttrice della SC Psichiatria Lariana Est. Interverranno Andrea Lanzillotta, psichiatra del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) di San Fermo della Battaglia, e Beatrice Maiocchi, psichiatra del Centro Psico Sociale (CPS) di Como.

La sindrome ansioso-depressiva incide in modo significativo sulla qualità della vita, sulle relazioni sociali, sul rendimento scolastico e lavorativo e, più in generale, sul benessere della persona. Sebbene possa manifestarsi a qualsiasi età, una diagnosi tempestiva e un adeguato percorso di supporto consentono, nella maggior parte dei casi, un efficace controllo dei sintomi e un significativo miglioramento della qualità della vita.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili.