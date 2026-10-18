Svizzera, terremoto di magnitudo 4.0 avvertito nella notte

Un terremoto ha scosso la Svizzera nella notte. Un sisma di magnitudo 4.0 sulla scala Richter si è registrato alle 4.37 nei pressi di Linthal, nel Canton Glarona. Secondo il Servizio sismico svizzero (SED), che ha sede al Politecnico federale di Zurigo, la scossa è stata avvertita in tutto il Paese, anche in Ticino.

Segnalata anche una seconda scossa poco dopo, alle 4.46, di magnitudo inferiore, 1.0 sulla scala Richter. Il terremoto, sempre secondo i dati del SED, si è verificato a una profondità di 2,4 chilometri.

Nonostante l’estesa percezione del fenomeno in tutta la Svizzera, non si sarebbero registrati danni a cose o persone.