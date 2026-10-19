Incidente all’alba ad Appiano Gentile, gravissimo 49enne

Gravissimo incidente questa mattina alle 6 ad Appiano Gentile, in via Salvo d’Acquisto. Nello scontro tra un’auto e una moto sono rimaste coinvolte tre persone, tre uomini di 19, 28 e 49 anni. Quest’ultimo ha riportato traumi multipli purtroppo molto gravi. E’ stato inviato l’elicottero del 118 e l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Varese, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata. Ferite meno gravi per gli altri due uomini coinvolti, trasportati al Sant’Anna. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine