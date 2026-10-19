Evade dai domiciliari, la nonna chiama i carabinieri e lo fa arrestare

Un 21enne comasco è evaso da una comunità in provincia di Rimini, dove stava scontando gli arresti domiciliari e ha raggiunto l’abitazione della nonna ad Alzate Brianza, dove è stato bloccato dai carabinieri e arrestato per evasione. I militari dell’Arma della stazione di Lurago d’Erba hanno rintracciato il 21enne dopo la segnalazione dell’allontanamento dalla struttura per il recupero di tossicodipendenti dove era ai domiciliari per tentata estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il 21enne aveva raggiunto la casa della nonna, assente al momento e si era fatto consegnare le chiavi da un vicino di casa, ignaro della situazione. La donna, scoperta la presenza del nipote, ha contattato immediatamente il 112, consentendo il tempestivo intervento dei militari che lo hanno rintracciato e arrestato.