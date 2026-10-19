Spaccio al parco giochi di Claino con Osteno, i finanzieri denunciano un 18enne

Preparava le dosi di droga da vendere al parco giochi a Claino con Osteno dove si trovava con un coetaneo – presumibilmente un cliente – quando è stato scoperti dai finanzieri della Compagnia di Menaggio. Vedendo i militari i due hanno cercato di scappare nascondendo lo stupefacente finito, in gran parte parte, a terra. Le fiamme gialle sono riuscite però a recuperare diverse dosi di cocaina, poco più di 4 grammi, oltre a un bilancino di precisione e a numerose bustine in plastica utilizzate per il confezionamento.

I fatti risalgono alla scorsa settimana, alla sera di mercoledì. Dopo la scoperta gli accertamenti sono proseguiti nei confronti di uno dei due giovani già noto ai finanzieri che hanno poi effettuato una perquisizione nella sua abitazione. In casa, all’interno di una borsa appesa a un appendiabiti in camera da letto, sono stati trovati circa 30 grammi di marijuana. Sulla scrivania, all’interno di un contenitore portabicchieri, i militari hanno trovato inoltre 8 dosi di hashish di circa un grammo ciascuna.

Al termine degli accertamenti il diciottenne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro dei controlli del territorio della Guardia di finanza di Como finalizzati alla prevenzione, alla tutela della sicurezza della collettività e alla salvaguardia dei luoghi pubblici destinati alla socialità, perché possano essere frequentati in sicurezza da tutti i cittadini, soprattutto dai più giovani.