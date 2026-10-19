“Posso fare una foto al tuo cane”? Il video di Doggodaily in centro a Como

“Posso fare una foto al tuo cane?” Con la sua frase ormai iconica, Navid Tarazi, in arte Doggodaily, ha pubblicato uno dei suoi famosi video ambientato in centro storico a Como. Il filmato, diventato subito virale, mostra il suo format inconfondibile: si abbassa al livello del cane, tira fuori un croccantino e alza la mano per catturarne lo sguardo. I padroni, divertiti, gli rispondono: “Non so se il cane starà fermo”.

Doggodaily non è un fotografo qualsiasi. Nato in Iran e trasferitosi a Torino nel 2022, Navid ha iniziato a fotografare cani per vincere la timidezza. Da quell’idea semplice è nato un fenomeno social: su Instagram il suo profilo ufficiale @doggodaiily conta oltre 2,1 milioni di follower ed è una delle community pet più grandi d’Italia.

Dal web al libro: Tarazi è autore di “Posso fare una foto al tuo cane?” edito da Mondadori Electa, presentato quest’anno al Salone Internazionale del Libro di Torino.

Un volume che raccoglie storie e ritratti di cani incontrati per strada, senza distinzione tra meticci e cani di razza.

Ora anche le vie del centro di Como sono entrate nella sua grande famiglia di quattrozampe