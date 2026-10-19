“Posso fare una foto al tuo cane”? Il video di Doggodaily in centro a Como

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Massimo Moscardi

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Doggodaily Como

“Posso fare una foto al tuo cane?” Con la sua frase ormai iconica, Navid Tarazi, in arte Doggodaily, ha pubblicato uno dei suoi famosi video ambientato in centro storico a Como. Il filmato, diventato subito virale, mostra il suo format inconfondibile: si abbassa al livello del cane, tira fuori un croccantino e alza la mano per catturarne lo sguardo. I padroni, divertiti, gli rispondono: “Non so se il cane starà fermo”.

Doggodaily non è un fotografo qualsiasi. Nato in Iran e trasferitosi a Torino nel 2022, Navid ha iniziato a fotografare cani per vincere la timidezza. Da quell’idea semplice è nato un fenomeno social: su Instagram il suo profilo ufficiale @doggodaiily conta oltre 2,1 milioni di follower ed è una delle community pet più grandi d’Italia.
Dal web al libro: Tarazi è autore di “Posso fare una foto al tuo cane?” edito da Mondadori Electa, presentato quest’anno al Salone Internazionale del Libro di Torino.
Un volume che raccoglie storie e ritratti di cani incontrati per strada, senza distinzione tra meticci e cani di razza.
Ora anche le vie del centro di Como sono entrate nella sua grande famiglia di quattrozampe